OF MICE AND MEN mit Albumvorgeschmack

Am 27. September wird "Earth And Sky" auf Rise Records erscheinen, aber die Kalifornier lassen uns nicht die Katze im Sack kaufen. Hier ist 'Taste Of Regret': Youtube.

Na, noch mehr? Gerne, hier ist 'Mushroom Cloud': Youtube.

Außerdem lehrt man uns noch 'How To Survive': Youtube.

Und zu guter Letzt gibt es noch den Titelsong als VIdeo, 'Earth And Sky'. Youtube.

Die Jungs haben wirklich gute Videos am Start.