OPETH Nebenprojekt WHITE STONES mit erstem Album!

Martin Mendez, besser bekannt als OPETH-Bassist, veröffentlicht am 20.03.2020 unter dem Banner WHITE STONES das erste Album "Kuarahy" via Nuclear Blast. Musikalisch soll es mit Death Metal im Stile der frühen OPETH und MORBID ANGEL aufwarten.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1.Kuarahy (1:24)

2.Rusty Shell (4:25)

3.Worms (3:57)

4.Drowned In Time (5:17)

5.The One (4:34)

6.Guyra (4:45)

7.Ashes (4:04)

8.Infected Soul (5:59)

9.Taste Of Blood (4:10)

10.Jasy (2:48)

Weirere Infos: https://www.facebook.com/WhiteStonesOfficial