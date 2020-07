OSI AND THE JUPITER: Video zum neuen Song 'The Binding Will of Mountains' veröffentlicht

Das amerikanische Pagan-Folk-Duo OSI AND THE JUPITER wird am 31.07.2020 via Eisenwald das Mini-Album "Appalachia" veröffentlichen. Zum daraus stammenden Song 'The Binding Will Of Mountains' hat die Band jetzt ein Video herausgebracht. Das Werk kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. They Ride Through the Skies on Horse Drawn Chariots [5:11]

2. Appalachia [3:59]

3. The Binding Will of Mountains [12:23]

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: osi and the jupiter appalachia the binding will of mountains eisenwald