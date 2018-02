Auf Facebook gaben die Thrasher aus New Jersey bekannt, dass sie an Demos für das kommende 19. Album arbeiten. Die genaue Nachricht gibt auch einen ersten Einblick in den vierten Song. Seht selbst, hier ist die Originalnachricht:

Allzu viel Zeit haben die Jungs aber nicht, denn Ende des Monats beginnt ihr kleiner Abstecher nach Australien.

Quelle: Facebook Redakteur: Frank Jaeger Tags: overkill