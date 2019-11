OZZY OSBOURNE mit neuer Single feat. SLASH!

Nach dem kürzlich veröffentlichten 'Under The Graveyard' präsentiert uns der Prince Of Darkness mit 'Straight To Hell' ein weiteres Stück aus dem 2020 erscheinenden neuen Album "Ordinary Man".



An der Gitarre ist niemand Geringeres als Slash von GUNS N' ROSES zu hören!





