PAIN OF SALVATION kündigt neues Album

Die Proggies PAIN OF SALVATION kündigen für den 28.08.2020 das neue Album "Panther" via InsideOutMusic an!

Hier kann man einen Teaser sehen, am 03.07.2020 folgt die erste Single:

https://www.youtube.com/watch?v=njgmgECkFBw

Die Tracklist von "Panther" liest sich wie folgt:

1. ACCELERATOR

2. UNFUTURE

3. RESTLESS BOY

4. WAIT

5. KEEN TO A FAULT

6. FUR

7. PANTHER

8. SPECIES

9. ICON