PAIN: 360-Degrees-Auftritt

Peter Tägtgren ist nicht er erste, der ein Konzert streamen wird, aber der PAIN-Auftritt am 12. Juni wird dennoch etwas ganze Besonderes werden, es wird nämlich in Peters Abyss-Studio stattfinden. Dadurch werden wir zusätzlich in eine Studiotour eingeladen und da PAIN mit moderner Technologie viel am Hut hat, wird das Konzert mit 360° Virtual Reality-Technologie übertragen werden.

Das Konzert wird zuvor aufgenommen worden sein und am 12. Juni um 19:00 Uhr gezeigt werden. Peter und seine Mitstreiter werden daher auch online sein und mit euch chatten.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: pain abyss studio