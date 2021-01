PANOPTICON: Dem Namen alle Ehre gemacht

Das Panopticon wird als mächtiges Gebäude entworfen, dass vor allem die Aussenwelt beeindrucken soll. Die Band gleichen Namens ist auf Bindrune Recordings und setzt sich aus Mitgliedern der Bands AERIAL RUIN, WALDGEFLÜSTER, DÄMMERFARBEN und LACTATING YAK zusammen. "…And Again Into The Light" wird im folgenden Frühling 2021 veröffentlicht.

Das mächtige Stück 'Know Hope' drückt sehr anschaulich aus, worauf das musikalische PANOPTICON zusteuert.

