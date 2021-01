PAPA ROACH: Last Resort Reloaded

Ob das die Welt gebraucht hat? Ohne Zweifel ist PAPA ROACHs 'Last Resort' ein Klassiker einer ganzen Generation. Nun also kommt 'Last Resort Reloaded', wobei die treibende Kraft dahinter ein YouTuber und TikTok-Phänomen namens JERIS JOHNSON ist. Nun, so klingt das ganze:

Wem dabei - wie mir - so ziemlich alles fehlt, was das Original ausgemacht hat, der schaut dann einfach jenes Original gleich im Anschluss.

