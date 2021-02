PAPA ROACH: Neue Version von 'Broken As Me' veröffentlicht

Die Rockband PAPA ROACH hat eine neue Version des 2015 erschienen Songs 'Broken As Me' veröffentlicht. Bei der Neuinterpretation hilft Danny Worsnop von ASKING ALEXANDRIA mit. Der Song ist auf dem Album "Greatest Hits Vol. 2: The Better Noise Years" enthalten, welches am 19. März 2021 via Better Noise Music erscheinen wird. Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Born For Greatness (Remastered 2020)

2. Help (Remastered 2020)

3. Elevate (Remastered 2020)

4. Come Around (Remastered 2020)

5. Broken As Me (feat. Danny Worsnop of Asking Alexandria)

6. Falling Apart (Remastered 2020)

7. Who Do You Trust? (Remastered 2020)

8. Gravity (feat. Maria Brink) (Remastered 2020)

9. American Dreams (Remastered 2020)

10. Face Everything and Rise (Remastered 2020)

11. Periscope (feat. Skylar Grey) (Remastered 2020)

12. Still Swingin’ (Remastered 2020)

13. The Ending (Remastered 2020)

14. Burn (Remastered 2020)

15. Kick In The Teeth (Remastered 2020)

16. Elevate (Aelonia Remix)

17. Help (Aelonia Remix)

18. Born for Greatness (Cymek Remix)

19. Top of the World (Aelonia Remix)

20. Face Everything and Rise (Live Acoustic)

21. Leader of the Broken Hearts (Live Acoustic)

