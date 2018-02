PARADISE LOST: Video zum neuen

Das umstrittene Album der ehemaligen Death Metaller, dann Dark-, Doom-, Goth-, Elektro- und schlussendlich wieder beinahe Death Metaller mit dem Titel "Host" aus dem Jahr 1999 wird am 16. März erneut in überarbeiteter Form veröffentlicht werden. Jetzt gibt es den Song 'So Much Is Lost' als Lyrik-Video zum anfüttern: Youtube.

Das Album wird es als CD und in diversen Vinyl-Ausgaben zu kaufen geben. Schaut mal selbst in den Nuclear Blast Shop. Live kann man die Jungs auch erleben, und zwar hier:

01.04. D München - Dark Easter Metal Meeting

04.04. BG Sofia - 12 Years of Tangra Mega Rock

04.-07.07. D Ballenstedt - Rockharz Open Air

11.-14.07. E Vivero - Resurrection Fest

20./21.07. FIN Laukaa - John Smith Rock Festival

08.-11.08. CZ Jaromer - Brutal Assault

10./11.08. NL Leeuwarden - Into the Grave

15.08. D Dinkelsbühl - Summer Breeze