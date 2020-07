PARADISE meldet sich aus der Quarantäne

Ein gewisses lästiges Konzertverhinderungsvirus hält auch die Heavy Rocker von PARADISE vom Livespielen ab. Wie auch andere Musiker machen die Kanadier das Beste daraus und hat bei YouTube ihre Quarantänereihe "From The Van" gestartet. In der neuen Folge spielt die Band 'Away Fom You' aus ihrem aktuellen, selbstbetitelten Album.





