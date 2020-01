PARKWAY DRIVE: Album, Video, Tour

Zu der Band-Doku "Viva The Underdogs" wird am 27. März der Soundtrack physisch veröffentlicht werden. Neben elf Live-Aufnahmen, die vom Wacken Open Air 2019 stammen, werden darauf auch drei deutschsprachige Versionen von 'Vice Grip' als 'Würgegriff', 'Shadow Boxing' als 'Schattenboxen' und 'The Void' als 'Die Leere' zu finden sein. Zu letzterem gibt es auch ein Lyrik-Video: Youtube.

Dies ist die gesamte Trackliste des Albums:

1. Prey (Live at Wacken)

2. Carrion (Live at Wacken)

3. Karma (Live at Wacken)

4. The Void (Live at Wacken)

5. Idols (Live at Wacken)

6. Dedicated (Live at Wacken)

7. Absolute Power (Live at Wacken)

8. Wild Eyes (Live at Wacken)

9. Chronos (Live at Wacken)

10. Crushed (Live at Wacken)

11. Bottom Feeder (Live at Wacken)

12. Würgegriff (Vice Grip)

13. Die Leere (The Void)

14. Schattenboxen (Shadow Boxing) feat. Casper

Im April wird PARKWAY DRIVE dann auf "Viva The Underdogs - European Revolution" Headline-Tour mit HATEBREED, STICK TO YOUR GUNS und VENOM PRISON gehen:

01.04.2020: Hamburg, Sporthalle

02.04.2020: Leipzig, Arena

03.04.2020: München, Olympiahalle

07.04.2020: Wien (AT), Stadthalle

09.04.2020: Frankfurt, Festhalle

11.04.2020: Dortmund, Westfalenhalle