PARTY.SAN METAL OPEN AIR 2019: HELLHAMMER bestätigt

Im kommenden Jahr feiert das Party.San Metal Open Air das 25. Bestehen. Dazu wurden in den vergangenen Wochen einige Bands bestätigt, die ein tolles Programm versprechen. Jetzt wurde ein weiteres Hightlight veröffentlicht. HELLHAMMER aus der Schweiz wird ein Konzert in Schlotheim geben. Die Band existierte von bis 1982 bis 1984. Danach gab die Vorgängerband von CELTIC FROST und TRIPTYKON nie wieder Konterte. Tom Gabriel Warrior wird "Triumph Of Death zum Besten geben.

Das Festival findet vom 08.-10.08.2018 in Schlotheim statt. Alle weiteren Informationen und einen Überblick über alle bestätigten Bands gibt es auf der Festival-Homepage.

