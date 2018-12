PARTY.SAN METAL OPEN AIR 2019: SKYFORGER, MIDNIGHT, SOLSTAFIR und weitere Bands bestätigt

Im kommenden Jahr feiert das Party.San Metal Open Air das 25. Bestehen. Dazu wurden in den vergangenen Wochen einige Bands bestätigt, die ein tolles Programm versprechen.



Diese sind:



SKYFORGER

MIDNIGHT

LEGION OF THE DAMNED

SOLSTAFIR

DEICIDE



Das Festival findet vom 08.-10.08.2018 in Schlotheim statt. Alle weiteren Informationen und einen Überblick über alle bestätigten Bands gibt es auf der Festival-Homepage.

