PEARL JAM: Noch einen Monat warten

Die Reaktionen auf die erste Auskopplung 'Dance Of The Clairvoyants (Mach II)' vom neuen Album "Gigaton" waren sehr verschieden. So, dass Gitarrist Stone Gossard sich jetzt in einem Interview dazu äußerte und sagte, daß das Stück sich "sehr an den Rändern unseres Könnens befinde". Ausserdem gab er an, daß auf dem Teil, das 27.03.2020 erscheinen wird, wieder einige sehr direkte Rocknummern zu finden sind. "Gigaton" ist der Nachfolger zu "Lightning Bolt" von 2013.

Hier zur Meinungsbildung das neue Stück.