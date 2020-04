PHEAR: Tribut an NEVERMORE

Die kanadischen Metaller PHEAR haben sich eine echten Brocken vorgenommen, indem sie an den verstorbenen Metalmeister Warrel Dane Tribut zollen. Technisch ist das klasse und gesanglich durchaus anders als Warrel, daher: Daumen nach oben. Hör selbst: Youtube.

Der zweite Sänger im Video ist übrigens Jon Howard von THREAT SIGNAL und IMONOLITH. PHEAR hat kürzlich eine EP mit dem Titel "The Curse Lives On" veröffentlicht, die auf RFL Records erschienen ist und diese Titel enthält:

1. Rime of the Ancient Mariner

2. Dirty Work

3. Don't Scream (Live)

4. Motives Unknown (Live)

5. Bloodline (Live)

6. Heaven (Live)

7. In the Name of... (Live)

8. Regan's Dream (Live)

Auf dieser EP, die im RFL Records Shop erhältlich ist, haben sich die Kanadier auch mit IRON MAIDEN beschäftigt: Youtube.

Zuvor gab es bereits ein Album namens "Insanitarium". Die Scheiben sind in Europa nicht leicht erhältlich, aber das klingt schon ziemlich cool. Hier ist 'Fallen' vom ersten Album: Youtube.

Das gefällt mir so gut, da schicke ich gleich noch 'Heaven' hinterher: Youtube.

Einer geht noch, oder? Hier ist 'Don't Scream': Youtube.