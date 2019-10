PHIL CAMPBELL mit neuem Video zur Albumveröffentlichung

Zur Veröffentlichung seines ersten Soloalbums "Old Lions Still Roar" präsentiert uns der langjährige MOTÖRHEAD-Gitarrist ein neues Video zu dem Song 'Sraight Up', der mit keinem Geringerer als Metal God Rob Halford am Mirkofon aufwartet.



Seht euch das Video hier an:

