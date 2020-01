PHONOMIK: Artwork und Trackliste veröffentlicht

Am 28. Februar veröffentlicht das dänische Quintett PHONOMIK mit "Brain Bleeder" via El Puerto Records ihr neues Album, welches thematisch eine sehr interessante Geschichte abhandelt:



"Die Geschichte des Soul Creepers begann, als Jesus am Kreuz hing. Aber in dieser Geschichte geht es um einen der Diebe, die neben Jesus hingen und weinten: “Wenn du der Sohn Gottes bist, dann bring uns von hier runter". Dann starb Jesus und fuhr gen Himmel, aber unser lieber Freund der Dieb schloss sich dem Windschatten an und wurde im Nirgendwo gefangen. Jetzt ist er als Soul Creeper bekannt, der von anderen Seelen leben muss und bis in alle Ewigkeit gefangen ist. Er ist das alte Tier, das tief in der menschlichen Seele wohnt und das Geflüster, das uns an dunkle Orte bringt."



Gemischt wurde die Scheibe vom legendären Jacob Hansen (VOLBEAT, DESTRUCTION) und produziert von Dito Godwin (MÖTLEY CRÜE, KISS), was für ein ausgesprochen tolles Klangerlebnis sprechen sollte.

Trackliste:



1. Intro

2. Suffer

3. Catatonic Overload

4. Catharsis

5. Lucid For You

6. Reborn

7. God's Pimp

8. Forever Undone

9. Brain Bleeder

10. Trench Tales

11. Dead Embrace

12. Murder

13. Rebel Yell

