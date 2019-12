Über das Label Sharptone Records wird die australische Band am 21.02.2020 ihr neues Album "The Death Of Me" veröffentlichen. Einen Eindruck von der Herangehensweise der Melancholiker gibt es mit dem Stück 'Masochist'.

