POSSESSED und die Anfänge des Death Metals

Nachdem die Urgesteine von POSSESSED vor wenigen Tagen den Titel ihres Comeback-Albums "Revelations Of Oblivion" bekannt gegeben hatten, veröffentlicht die Band nunmehr einen Albumtrailer, in dem sie über die Anfänge des Death Metals berichtet.

Kommentar der Band dazu:

"Schon gleich zu Anfang wollten wir die härteste Musik erschaffen, die wir uns nur vorstellen könnten. Etwas, das so klang wie wir es tatsächlich auch hören wollten und nicht wie der Kram, der damals als Metal verkauft wurde."

Das Mixing und Mastering des Albums wurde von Peter Tägtren in den Abyss Studios in Schweden durchgeführt, während die Scheibe von Jeff Becerra mit Co-Produzent Daniel Gonzalez in den NRG Studios und Titan Studios produziert wurde.

Das Album-Cover stammt von dem polnischen Künstler Zbigniew Bielak.

In Deutschland wird die Band am 09.06.2019 auf dem Gelsenkirchener Rock Hard Festival zu sehen sein.