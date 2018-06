PROMETHEE: Neues Video, Albumdetails

Es gibt ein erstes Zeichen des kommenden, neuen Albums der schweizer PROMETHEE, das über Lifeforce Records erscheinen wird. Hier ist 'Endless': Youtube.

Auf dem Album, das am 12. Oktober mit dem Titel "Covalescence" erscheinen wird, werden folgende Lieder sein:

1. Convalescence

2. While You Stood Still

3. Endless

4. Merchants

5. Witness

6. Demons

7. The Deep End

8. Soiled

9. Old Bones