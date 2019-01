PSYCHOPUNCH: Neuauflage des Debütalbums

PSYCHOPUNCH veröffentlicht erneut ihr Debütalbum "We Are Just As Welcome As Holy Water In Satan's Drink" am 22. März via Massacre Records. Dabei wurde das Originalartwork durch Dirk Behlau von Pixeleye Industries kräftig aufpoliert. Erhältlich ist das Ganze dann als 2CD Digipak, limitierte Vinyl LP, Stream und Download. Ein offizielles Video zum Song 'Stranded' ist für Anfang Februar vorgesehen. Die Band arbeitet zudem bereits unter Hochdruck an Material für ein neues Studioalbum.

PSYCHOPUNCH - We Are Just As Welcome As Holy Water In Satan's Drink

(20th Anniversary Special Edition)



CD Digipak



01. Down In Flames

02. Straightjacket Hell

03. Goin' Crazy

04. Good For Nothing At All

05. Stranded

06. Dear Life: Sweet Nothing

07. Goodbye Suckerville

08. W.A.J.A.W.A.H.W.I.S.D.

09. Cold Heart Disaster

10. Back For Good



Bonus CD



01. Worth The Pain (Remastered Demo)

02. Good For Nothing At All (Remastered Demo)

03. Dying On My Own (Remastered Demo)

04. I Can't Stand Lucy (Remastered Demo)

05. Pleasure Kill (Remastered Demo)

06. I'll Be A Fool If I Let You Walk Away (Remastered Demo)

07. Loser In The End (Remastered Demo)

08. Stranded (Re-recorded)

09. Dying On My Own (Re-recorded)

10. Make Up Your Mind (Re-recorded)

11. Back In The Days (Re-recorded)





Vinyl LP



Side A



01. Down In Flames

02. Straightjacket Hell

03. Goin' Crazy

04. Good For Nothing At All

05. Stranded



Side B



01. Dear Life: Sweet Nothing

02. Goodbye Suckerville

03. W.A.J.A.W.A.H.W.I.S.D.

04. Cold Heart Disaster

05. Back For Good

06. Stranded (Re-recorded)

07. Make Up Your Mind (Re-recorded)