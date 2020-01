PSYCHOTIC WALTZ: Neues Video!

Das Video zu dem Lied 'All Bad Men' kann man hier ansehen: Youtube.

Am 14. Februar wird endlich "The God-Shaped Void" über Inside Out erscheinen, das erste neue Album der Band seit über drei Jahrzehnten. Das Album wird es in diesem Formaten geben:

Mediabook mit Bonustrack

Standard-CD

Doppel-Vinyl mit CD in schwarz, Flieder (ausverkauft), Transparent-blau (Nuclear Blast) und Dunkelgrün (Century Media)