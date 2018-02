Nur noch wenige Tage, bis am 01.03.2018 das Debütalbum der holländischen Death Metaller von PUREST OF PAIN erscheint. Die Wartezeit verkürzt die Band mit der Veröffentlichung eines Lyric Videos zur zweiten Single namens 'The Solipsist'.

