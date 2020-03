PURE REASON REVOLUTION: Zehn Jahre ohne sind vorbei

Das Kollektiv, das vor knapp einer Dekade auch bei uns in der Redaktion viele Anhänger fand, ist wieder da. Am 03.04.2020 wird mit "Eupnea" ein neues Album über Inside Out Music erscheinen. Ein zehnminütiges Opus kann man sich ja schon eine ganze Weile im Netz ansehenhören.

