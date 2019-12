Party.San: KATATONIA spielt 2020

Die zweite KATATONIA-Nachricht des Tages: Kurz vor Weihnachten legt uns das Party.San Metal Open Air – präsentiert von POWERMETAL.de – die Truppe noch schnell unter den Christbaum. Die schwedischen Dark- und Progressive-Metaller werden kommenden Sommer zum zweiten Mal nach 2014 das thüringische Schlotheim beehren. In mittlerweile fast 30 Jahren Bandgeschichte hat sich KATATONIA zu einem der Vorreiter in Sachen Melancholie in melodischem Soundgewand entwickelt.



Das Party.San findet vom 6. bis 8. August 2020 auf dem Flughafen Obermehler in Schlotheim statt. Tickest gibt es hier und weiter Infos auf der Festival-Homepage.

Das bisherige Billing in alphabetischer Reihenfolge:



1914 | ALCEST | ANOMALIE | BORKNAGAR | CARCASS | DISMEMBER | FLESHCRAWL | GRACELESS | HIRAX | IDLE HANDS | INFERNÄL MÄJESTY | KATATONIA | LUNAR SHADOW | MANEGARM | OBSCURITY | ONSLAUGHT | ORIGIN | RAZOR | REVEL IN FLESH | SAOR | SHAPE OF DESPAIR | SINNERS BLEED | SPACE CHASER | WOLVES IN THE THRONE ROOM







