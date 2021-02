Prominenz auf METALLIANCE VOLUME 4: Victor Smolski's ALMANAC

Es ist sicher verständlich, dass ich auf diesen Beitrag besonders stolz bin, denn nicht nur bin ich ein alter RAGE-Fan, der die Buben mal in einem Bauwagen in Vechelde gesehen hat, als sie noch AVENGER hießen, sondern mit Victor Smolski ist auch noch eine Gitarre-Koryphäe an Bord, der seit mehreren Jahrzehnten brillante Alben in Reihe produziert hat. Lest selbst:

Weitere Informationen über den aktuellen Status der Band und was so los ist gibt es auf der Homepage.



Metalliance Volume 4 ist bereits im Powermetal.de-Shop vorbestellbar und wird am 19. Februar offiziell erscheinen.