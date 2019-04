Symphonisch intonierte utopische Geschichten intoniert die französische Band, die am 26. April über Price And Joy ihr neues Album "The Anastoria" veröffentlichen wird und eine feste Violinistin in ihren Reihen hat. Das dritte Album der Band wird als CD und Vinyl veröffentlicht werden.

Quelle: Pride And Joy Redakteur: Frank Jaeger Tags: the anastoria qantice