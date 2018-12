QUEENSRYCHE: Trackliste zu

Für den 1. März 2019 ist "The Verdict", das nächste Studioalbum von QUEENSRYCHE, angekündigt. Nun hat die Band auf ihrer Website schon mal die Trackliste bekanntgegeben:

1. Blood of the Levant

2. Man the Machine

3. Light-Years

4. Inside Out

5. Propaganda Fashion

6. Dark Reverie

7. Bent

8. Inner Unrest

9. Launder the Conscience

10. Portrait