RADIO HAZE: neues Album erscheint am 4. Mai, erstes Video veröffentlicht

Seit dem letzten Langeisen "Momentum" zählt das Abensberger Trio RADIO HAZE zu den großen Hoffnungsträgern der Classic / Hard / Stoner Rock-Fraktion aus Deutschland. Das kommt nicht von ungefähr, denn schon davor hat sich das Dreigestirn durch ausnahmslso feines Studiomaterial sowie energiegeladene Auftritte einen guten Namen machen können.

Da besagter Longplayer bereits gute vier Jahre auf dem Buckel hat, dürfte die Vorfreude in der Fan-Gemeinde inzwischen gewaltig sein. Gut, dass die Band ist am 4. Mai dem Warten ein Ende bereitet und "Mountains" in die Läden wuchten wird, und zwar auf CD im DigiPak, digital und auf Vinyl im schicken Gatefold-Cover.

Die Tracklist liest sich folgendermaßen:

1. Have Mercy On Me

2. Paranoise

3. Silhouette

4. From Birth To Cemetery

5. The Weight Of Love

6. Consumed By The Fire

7. Lay My Hopes Across The Sea

8. Chasing Gaslights

9. Into The Ether

10. Mountains

Einen ersten Eindruck kann man ab sofort machen, und zwar mit dem Video zu 'From Birth To Cemetery': https://www.youtube.com/watch?v=J19Ga_NHXn4