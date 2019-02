RAGE: Komplettaufführung von

Der Longplayer, den das Trio RAGE zusammen mit dem LINGUA MORTIS ORCHESTRA aufnahm, stammt aus dem Jahr 1998. Jetzt hat die Band bekanntgegeben, "XIII" dieses Jahr das erste Mal überhaupt in voller Länge mit einem Orchester auf die Bühne zu bringen. Das exklusive Event findet auf ausgewählten Festivals im Sommer statt und wird in Deutschland lediglich auf dem Wacken Open Air 2019 zu erleben sein.



Dazu Peavy Wagner : "Als wir im Winter 1997/98 unsere Live Tour mit dem LINGUA MORTIS ORCHESTRA spielten, war das "XIII" Album noch nicht veröffentlicht, auch auf späteren Live Shows ist es nie dazu gekommen, das wir diesen Metal Klassiker in seiner vollen Länge auf die Bühne gebracht hätten, deshalb macht es mich besonders stolz, das wir dieses Projekt nun über zwei Jahrzehnte endlich vollenden können."



Die Premiere fand bereits höchst erfolgreich auf den 70000 Tons of Metal in der Karibik statt. Pünktlich zu den Festival Auftritten wird es auch ein aufgemotztes Re-release mit zusätzlichen, bislang unveröffentlichten Demos und eine erstmalige Vinyl Version des Albums geben!



Seht die Band live auf einem der folgenden Festivals:



05.07.19 - ESP - Rockfest Barcelona

13.07.19 - CZ - Masters of Rock

03.08.19 - GER - Wacken

