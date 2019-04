RAGNAROK - neues Album am Horizont

Viele Details will Frontmann Jontho noch nicht verraten, doch die norwegischen Black-Metal-Veteranen RAGNAROK stehen offenbar kurz vor der Veröffentlichung ihres neunten Studioalbums. Jedenfalls lässt Herr Bratland wissen, dass die Sarpsborger Truppe bei ihrem bevorstehenden Gig beim Inferno Festival in Oslo am heutigen Abend erste neue Songs live präsentieren möchte. Zum Album an sich wollten die Norweger nur insoweit äußern, dass erneut MARDUKs Devo Andersson im schwedischen Endarker Studio für die Produktion verantwortlich war. Wir sind gespannt auf weitere Neuigkeiten.



