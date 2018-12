RAMMELHOF besingt 'Fesche Ski'

Okay, die Grenzen des Geschmacks dürfen mal wieder ausgelotet werden und das Motto "reim dich, oder ich hau dich" hat auch wieder Hochkonjunktur, aber ganz unwitzig ist das dann wiederum nicht. Seht selbst: Youtube.

Okay, EAV-Niveau attestiere ich ihnen allerdings nicht. Aber kann ja noch kommen. Jedenfalls gibt es von den Burschen seit 1. November ein Best Of-Album mit dem Titel "Bestes Album". Wer so etwas mag, kann ja mal weiter reinlauschen.