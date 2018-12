RANTANPLAN und die Maschine

So heißt nämlich die neue Single der Band, 'Maschine', und stammt aus dem aktuellen Album "Stay Rudel - Stay Rebel", das am 25. Januar 2019 erscheinen wird: Youtube.

Torben kommentiert: "Tanz, Büffel, tanz. Das Kapital frißt seine Kinder und kaut sie im tanzbaren Midtempo durch. Sie wollen es so. Sie liefern sich der letzten technischen Revolution aus, der Digitalen, und träumen davon, mit ihr zu verschmelzen, in austauschbaren unendlichen Sequenzen. – Ich will der König vom Fließband sein. – Ein Song wie 'der Großstadtbrand im Schaltschrank, die Platinenschmelze im Lötzinnlavastrom, ein Magnetfeldsturm, hexagonal, wie auf dem Saturn, der Massenmord im Motherboard...'. Immer der gleiche Beat."

Vorbestellungen können bei Hamburg Records aufgegeben werden. Live wird man es dann hier sehen können:

01.02. - Osnabrück (GER) - Westwerk

02.02. - Weinheim (GER) - Cafe Central

03.02. - Saarbrücken (GER) - Garage

08.02. - Erfurt (GER) - Engelsburg

09.02. - Dresden (GER) - Chemiefabrik

14.02. - Bochum (GER) - Rotunde

15.02. - Lüneburg (GER) - Salon Hansen

16.02. - Husum (GER) - Speicher

22.02. - Würzburg (GER) - B Hof

23.02. - Chemnitz (GER) - Talschock

01.03. - Bern (SUI) - Dachstock

02.03. - Luzern (SUI) - Sedel

08.03. - Berlin (GER) - Musik & Frieden

09.03. - Leipzig (GER) - Moritzbastei

14.03. - Nürnberg (GER) - Z Bau

16.03. - Wien (AUT) - Arena

22.03. - Konstanz (GER) - Kulturladen

23.03. - Frankfurt (GER) - Nachtleben

29.03. - Stuttgart (GER) - Universum

05.04. - Cottbus (GER) - Gladhouse

12.04. - Bremen (GER) - Tower

13.04. - Göttingen (GER) - Musa

20.04. - Hamburg (GER) - Große Freiheit

26.04. - Trier (GER) - Mergener Hof

27.04. - Alsdorf Festival (+ Abstürzende Brieftauben, 2 lokale Acts)

03.05. - Düsseldorf (GER) - Stone

04.05. - Augsburg (GER) - Neue Kantine