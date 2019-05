RAVEN - Rereleases der Atlantic Ära über Wounded Bird

Die NWoBHM-Veteranen und Speed-Metal-Urväter RAVEN dürfen sich nach langer Zeit darüber freuen, dass ihr Schaffen aus den Jahren 1985 bis 1987 - der Ära, in welcher die Band bei Atlantic Records unter Vertrag stand - endlich wieder auf CD erhältlich sein wird, nachdem die rar gewordenen Mayhem Records CD-Pressungen seit Jahren für horrende Preise gehandelt werden. Über das US-amerikanische Rerelease-Label Wounded Bird Records wird eine Doppel-CD erscheinen, die auf der ersten Scheibe die beiden kompletten Alben "Stay Hard" (1985) und "The Pack Is Back" (1986) enthält, auf der zweiten Scheibe indes die "Mad"-EP (1986) und das Album "Life's A Bitch" (1987) nebst Bonustrack.



Die Doppel-CD mit dem Titel "The Complete Atlantic Recordings" soll ab 07.06.2019 für unter 20,- Euro zu haben sein, was dann wohl als Schnäppchen gelten mag, nachdem für die früheren CD-Auflagen inzwischen öfters mal dreistellige Beträge aufgerufen werden.



Hier die enthaltenen Songs:



- Disc 1 -



"Stay Hard" (1985) = Tracks 1 - 10

"The Pack Is Back" (1986) = Tracks 11 - 20



1 Stay Hard

2 When The Going Gets Tough

3 On And On

4 Get It Right

5 Restless Child

6 Power And The Glory

7 Pray For The Sun

8 Hard Ride

9 Extract the Action

10 The Bottom Line



11 The Pack Is Back

12 Gimme Some Lovin'

13 Screamin' Down the House

14 Young Blood

15 Hyperactive

16 Rock Dogs

17 Don't Let It Die

18 Get Into Your Car

19 All I Want

20 Nightmare Ride





- Disc 2 -



"Mad"-EP (1986) = Tracks 1 - 5

"Life's A Bitch" (1987) = Tracks 6 - 18



1 Speed Of The Reflex

2 Do Or Die

3 How Did Ya Get So Crazy

4 Seen It On The T.V.

5 Gimmie Just A Little



6 The Savage And The Hungry

7 Pick Your Window

8 Life's A Bitch

9 Never Forgive

10 Iron League

11 On The Wings Of An Eagle

12 Overload

13 You're A Liar

14 Fuel To The Fire

15 Only The Strong Survive

16 Juggernaut

17 Playing With The Razor

18 Trigger (Bonus-Track)



Quelle: Band via Facebook, Label Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: raven nwobhm atlantic lifes a bitch stay hard mad the pack is back gallagher wacko wounded bird