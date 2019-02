RED BEARD WALL: Erstes Stück im Retrolook

Der 22.02.2019 ist ein Termin für die Veröffentlichung einer ganzen Menge an Alben. Das rotbebärtete Duo RED BEARD WALL wird sich da einreihen und über Argonauta Records sein zweites Album "The Fight Needs Us All" präsentieren. Vorab gibt es hier das Titelstück.

Foto:(c) Pressefreigabe All Noir