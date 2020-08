RED CAIN mit hohen Ehren

Aus Calgary stammt diese Truppe, die im Oktober 2020 das Nachfolgealbum "Kindred Act II" aus der Kindred-Saga folgen lassen will.

Zudem ist die Band für das Stück 'Juliet' für den kanadischen YYC Music Award for Metal Recording nominiert worden. Dazu hatte sich die Band Daniel Louden von BENELOVENT LIKE QUIETUS in das Studio geholt.

'Demons' ist die zweite Single vom neuen Album, weiter unten gibt es besagtes 'Juliet'.