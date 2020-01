REECE macht gemeinsame Sache mit SUSEMIHL

Große Dinge werfen bekanntlich ihre Schatten voraus, so auch im Falle REECE. David Reece (Ex-BONFIRE, Ex-ACCEPT) sicherte sich für sein kommendes Solo-Album "Cacophony Of Souls" die Dienste von niemand geringeren als Andy Susemihl (Ex- U.D.O., Ex-SINNER). US-Rockstar trifft auf Saitenhexer. Erscheinen wird das Album am Freitag den 13. März. Einen ersten dazugehörigen Trailer gibt es bereits hier zu sehen. YouTube.

David Reece & Andy Susemihl

