RELOAD FESTIVAL 2019 legt nach

Unter so einigen Ankündigungen hat das vom 22. bis 24. August in Sulingen (südlich von Bremen) stattfindende Festival auch einen Headliner bekannt gegeben: SABATON wird ihre martialische Berseligkeit auf dei Bühne bringen. Außerdem neu dabei: HATEBREED, CALLEJON, ANY GIVEN DAY, BACKYARD BABIES, ILL NIÑO, EVERGREEN TERRACE.

Damit sieht das gesamte Billing so aus: AGNOSTIC FRONT, AIRBOURNE, ANY GIVEN DAY, BACKYARD BABIES, CALLEJON, CLAWFINGER, EVERGREEN TERRACE, HATEBREED, ILL NIÑO, JINJER, LORDI, MASSENDEFEKT, NASTY, OF MICE & MEN, SABATON, THUNDERMOTHER, WALLS OF JERICHO

Tickets gibt es über die Festivalwebseite.

