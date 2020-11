RESPIRE: Schwarzes Orchester mit Monumentalmusik

Dieses kanadische Orchester knüpft nahtlos an die Tradition der Kanadier an Großbands an: BROKEN SOCIAL SCENE, THE ARCADE FIRE oder auch GODDSPEED! YOU BLACK EMPEREOR fallen einem da ein. Nur dass RESPIRE musikalisch da anders unterwegs ist. Das Album "Black Line" wird am 04.12.2020 bei Church Road Records veröffentlicht, denn der ursprüngliche Termin beim Label Holy Roar Records wurde gecancelt, da dessen Labelinhaber massiven Vorwürfen der sexuellen Übergriffigkeiten ausgesetzt ist und nahezu alle Künstler das LAbel daraufhin verlassen haben.

Quelle: Church Road Records Redakteur: Mathias Freiesleben