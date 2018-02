REVEL IN FLESH: Neues Video veröffentlicht

Am 16.03.2018 erscheint "Relics Of The Deathkult" von REVEL IN FLESH. Als weiteren Vorgeschmack auf die Compilation haben die süddeutschen Death Metaller ein Video zu 'The Ending In Fire' veröffentlicht.

Morgen beginnt zudem die "Triple Flesh Treat"-Tour mit FLESHCRAWL in Hamburg.

Hier die Daten:

22.02.2018 - Hamburg, Bambi Galore

23.02.2018 - Rheine, Hypothalamus

24.02.2018 - Genk (Belgien), Colosseum

Jetzt noch viel Spass mit 'The Ending In Fire':