REVOLTONS: Erinnerungsarbeit per Album

Diese italienische Formation gründete sich bereits im Jahre 1991 und stammt aus dem Norden Italiens, aus der Gegend von Vajont.

Am 07.02.2020 wird REVOLTONS das neue Album "Underwater Bells Pt. 2: October 9th 1963 - Act 1" veröffentlichen, in dem an die Katastrophe von Vaujont im Oktober 1963 erinnert wird, als ein Erdrutsch in einen Stausee eine Riesenwelle und damit Erdrutsch auslöste, dem mehrere Orte und insgesamt etwa 2500 Menschen zum Opfer fielen. Die Band macht das schlimme Ereignis musikalisch zum Thema, um an diese zu erinnern. Hier ein Stück aus dem Album der Power Metaller.

Foto: (c) alle Rechte liegen bei Alex Corona, Andro & Simone ZimON SUT, mit freundlicher Genehmigung von Metal Message