RIFF ACTION FAMILY: Live-Konzert - zumindest im Netz

Das russische Rock-Quartett RIFF ACTION FAMILY bringt ein bisschen Live-Atmosphäre ins Wohnzimmer. So hat die Truppe ihr Konzert, das sie am 07.03.2020 im St. Petersburger Club Zoccolo gegeben hat, ins Netz gestellt. Über die Dauer einer halben Stunde kann man sich die folgenden Songs ansehen/-hören:

Sin

Generation

The Most Sad Song in the World

Barbara

Nothing Stops Me

Married and Die

School

So Lonley to Play without You