RIOGHAN: Erste Single 'Hollowness' veröffentlicht

Die finnische Musikerin RIOGHAN hat mit 'Hollowness' die erste Single aus ihrer Debüt-EP veröffentlicht. Die EP wird am 10.03.2021 via Inverse Records erscheinen und trägt den Namen "Blackened Sky".



Rioghan Darcy sagt zum ersten Stück: "Dies war für uns das schwierigste Lied zum Vollenden. Wir haben es mehrmals korrigiert und einmal sogar den ganzen Song neu überarbeitet. Nach all den Schwierigkeiten wurde es irgendwie zu dem Song, der dieses Projekt der Welt vorstellen soll. Die Texte wurden aus einem meiner älteren Gedichte genommen und wir haben eine breitere Perspektive um Sie geschaffen. Dieses besondere Gedicht war für mich sehr persönlich, aber irgendwie war es erfrischend, es jetzt zu modernisieren, da sich meine eigene Denkweise seit seiner Entstehung ein wenig verändert hat."



Die Tracklist liest sich so:

1. Hollowness

2. Enough

3. Wither

4. Corrupt

Quelle: Inverse Records Redakteur: Swen Reuter Tags: rioghan hollowness blackened sky rioghan darcy inverse records