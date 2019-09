RITUAL STEEL legt mit

Die deutschen Schwermetaller werden am 25. Oktober sechs Jahre nach dem Vorgänger "Immortal" ihr neues Album "V" über Pure Steel veröffentlichen. Hier ist die Trackliste:

1. Does Tomorrow Exist

2. Civil Unrest

3. Jackyl & Hyde

4. Kingdom Of Death

5. Doomonic Power

6. The Evil Elite

7. Confrontation On The Frontlines

8. Ritual Steel II

9. The Ritual Steel Hammer