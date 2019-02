RITUAL: Trailer zum Album

Dank Pure Steel Records erblickt am 15. März eine fast schon wieder vergessene Perle des US-Metalls das Licht der Welt. Die Rede ist von RITUAL, die im Jahre 1993 mit "Trials Of Torment" ein erstklassiges Album veröffentlichte. Das Besondere daran ist, dass dort kein Geringerer als Juan Ricardo am Mikro stand, der ebenfalls im März mit seiner aktuellen Band WRETCH via Pure Steel Records ein neues Album am Start hat. Mit 'Beyond The Sea' gibt es einen Video-Clip zu bestaunen. Youtube.

