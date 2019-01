RIVERSIDE: Wiederveröffentlichungen auf Vinyl und Tour

Inside Out wird am 15. März drei Alben der Polen neu auf Vinyl veröffentlichen. Es handelt sich im die Alben zwei, drei und vier der Karriere des Progger, also um "Second Life Syndrome", "Rapid Eye Movementund "Anno Domini High Definition", wobei erstere beiden als Doppel-Vinyl erwerbbar sein werden. Alle Ausgaben werden die CD als Bonus haben und zusärtzlich zu den schwarzen Standard-Versionen wird es diese Sonderausgaben geben:

RIVERSIDE – "Second Life Syndrome (Re-issue 2019)" - 2LP+CD:

Black: Unlimited

Transparent Orange: 200 Stück (Inside Out Europe)

Tansparent Sun Yellow: 300 Stück (Inside Out und CM Distro Europa)

Dark Green: 100 Stück (exklusiv bei der Band)



RIVERSIDE – "Rapid Eye Movement (Re-issue 2019)" - 2LP+CD:

Black: Unlimited

Transparent Orange: 200 Stück (Inside Out Europe)

White: 300 Stück (Inside Out und CM Distro Europa)

Transparent Blue: 100 Stück (exklusiv bei der Band)



RIVERSIDE – "Anno Domini High Definition (Re-issue 2019)" - LP+CD:

Black: Unlimited

Transparent Orange: 200 Stück (Inside Out Europe)

Transparent Yellow: 300 Stück (Inside Out und CM Distro Europa)

Red: 100 Stück (exklusiv bei der Band)

Im März werden die Herren dann auch mit LESOIR als Vorband auf Tour kommen, allerdings nicht im deutschsprachigen Eaum spielen. Hier sind trotzdem die Tourdaten, einige Gigs sind nicht so weit von uns entfernt:

06.03. Prag - Palac Akropolis

07.03. Bratislava - Majestic

09.03. Budapest - A38

10.03. Bukarest - Quantic Club / Soundart Festival

12.03. Sofia - City Stage

13.03. Belgrad - Dom Omladine

14.03. Ljubljana - Kino Šiška

16.03. Rom - Largo

17.03. Milan - Magnolia

18.03. Toulouse - Le Rex

19.03. Cognac - Les Abattoirs

21.03. Bristol - SWX

22.03. Leeds - Stylus

23.03. Glasgow - SWG3

24.03. Birmingham - The Mill

26.03. Zwolle - Hedon

28.03. Kopenhagen - Viften

29.03. Götheburg - Stenhammarsalen

30.03. Oslo - Cosmopolite

31.03. Stockholm - Kraken

02.04. Helsinki - Nosturi

03.04. Jyväskylä - Lutakko

04.04. Tampere - Olympia

05.04. Tallinn - Rock Cafe