ROADBURN REDUX: Reduzierte Ausgabe in Planung

Vom 16.-18.04.2021 soll das Roadburn Redux stattfinden mit exklusiven Auftritten und Premieren, welche online übertragen werden.



Im Line-up enthalten sind:

- Autarkh

- Dead Neanderthals

- Die Wilde Jagd

- Dirk Serries

- Dust Mountain

- Emptiness

- GOLD

- Hexvessel

- Iterum Nata

- Jo Quail

- Kairon; IRSE!

- Neptunian Maximalism

- Of Blood And Mercury

- Plague Organ

- Polymoon

- Radar Men From The Moon

- Solar Temple

- TDC INC.

- The Nest

- Wolvennest

