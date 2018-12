ROCK AM HÄRTSFELDSEE: Die Finnen kommen

Mit den finnischen Power-Metaller SONATA ARCTICA steht der erste internationale Act für das kommende "Rock Am Härtsfeldsee" Billing fest. Die Finnen sind zum ersten Mal Gast am See und versprechen dabei eine Menge Ihrer Hits mitzubringen. Vom letzten Album "The Ninth Hour" gibt es hier nochmals das Video zum Song 'Life'. Youtube.

Das Festival-Line-up für das "Rock Am Härtsfeldsee"-Festival, das vom 28.-29.06.2019 über die Bühne gehen wird, liest sich (in alphabetischer Reihenfolge) momentan folgendermaßen:

END OF GREEN

IN EXTREMO

KISSIN' DYNAMITE

MR. IRISH BASTARD

ONKEL TOM

PARASITE INC.

SODOM

SONATA ARCTICA

U.D.O.